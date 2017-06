A hőségtől olvadoznak az utak Nagy-Britanniában

Ritkán látott hőhullám érte el Nagy-Britanniát, amelyet nem csak a 30 fokhoz nem szokott emberek szenvednek meg, de az utak is. Miközben szerdán 1976 óta nem látott kánikula jöhet (akkor 35,7 celsius fokot mértek), országszerte nehezíti a közlekedést, hogy az utakon megolvad az aszfalt, valamint a hőségtől elhajolnak a sínek is. Emiatt kedden 50 vonatot kellett törölni.

Cambridgeshire-ben ilyenek az utak:

Another report of melting roads in Cambs. This from @FenCops; the B1165 Little Ramper, Newton road is starting to melt #HeartNews pic.twitter.com/WQ4ycnM15S

— Cambridgeshire News (@HeartCambsNews) June 19, 2017