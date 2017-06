Úgy fest, a tech-nagyágyúk nincsenek túlzottan elragadtatva Trumptól

Hétfőn az amerikai elnök a világ legnagyobb tech cégeinek vezetőivel találkozott Washingtonban, de a képek alapján úgy fest, a cégvezetők annyira nem voltak elragadtatva a találkozástól.

A megbeszélésen ott volt az Apple-től Tim Cook, a Microsofttól Satya Nadella, az Amazon-vezér Jeff Bezos és az IBM-től Ginni Rometty is.

Mutatjuk a felemelő fotókat a tárgyalásokról:

The Internet has a new 404 page. pic.twitter.com/dVFIHTZr3E — Dave Pell (@davepell) June 20, 2017

Mintha valami zavar lenne az éterben.

Tim Cook sem nagyon érti, mit keres ott.

De azért próbálkozni lehet.

🎶Hello darkness my old friend 🎶 pic.twitter.com/4vDnUnyklT — Andrew Dumont (@AndrewDumont) June 20, 2017

(HuffingtonPost)