Ez a videó valószínűleg börtönbe fogja juttatni a felvételen szereplő apukát

A cleveland-i Fox 8 csatorna kapta fel azt a videót, amelyen egy férfi egy töltött fegyverrel rappel.

A felvétel már így magában is elég erős lenne, ám a képsorokon feltűnik a hátsóülésen egy gyerek is, akinek nemhogy gyerekülése nincsen, de még be sincs kötve. A videó az egyik nézőt annyira felbőszítette, hogy állítása szerint feljelentést fog tenni a rendőrségen.

Ha ez így történik, akkor a felelőtlen édesapa hatalmas bajban lesz, mivel bár Egyesült Államokban elég rugalmasak a fegyverviseléssel kapcsolatos szabályok, azt azért egyik államban sem engedik meg, hogy az állampolgárok töltött lőfegyverrel hadonásszanak vezetés közben, pláne, ha még egy kiskorú is jelen van, aki ráadásul nincs bekötve.

Íme, a felvételről készült riport.

Fox 8