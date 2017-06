Donald Trump csöndben is maradhatott volna, de inkább egy minden eddiginél durvább váddal állt elő

Klasszik covfefe.

Donald Trump simán megúszná az egész ellene zajló vizsgálatot, ha egy hónapig csöndben maradna. De erre nem képes, úgyhogy egyre durvább vádakkal áll elő. Most például azt írta a Twitteren, hogy Robert Mueller mondta neki, hogy rúgja ki James Comey-t.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

Ami azért durva vád, mert most épp Robert Mueller az a különleges vizsgáló, aki azt nyomozza, hogy Trump akadályozta-e az igazságszolgáltatást, amikor kirúgta az FBI éléről Comey-t.

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history – led by some very bad and conflicted people! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

Ezzel viszont magyarázatot kapunk egy korábbi covfefe-szerű pillanatra, amikor Trump összeférhetetlenséggel vádolta meg az utána nyomozó embereket.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

De abban mondjuk igaza van, hogy hét hónapnyi vizsgálat alatt egyetlen bizonyítékot sem sikerült felhozni arra, hogy Trump összejátszott volna az oroszokkal.