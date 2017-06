Cicaharccá fajult a brit kormányválság, szó szerint

Úgy tűnik, az állatok nemcsak a földrengéseket érzik meg, hanem a politikai bizonytalanságot is. Érik a macskaháború a brit miniszterelnöki hivatalnál.

A brit konzervatívoknak sikerült arccal nekimenni a lengőajtónak, amikor előrehozott választásokra adták a fejüket: nem lett meg végül a többségük, és egy apró északír párttal kell egyezkedniük, hogy egyáltalán a kisebbségi kormányzás működhessen. Ez az a helyzet, amit már egy macska is megérez.

A Telegraph – ami nagyon szorosan követi a brit miniszterelnöki rezidencia állatainak életét – azt írja, a Downing Street 10. környékén lakó két macska, Larry és Palmerston roppant feszültek mostanság. Előbbi hivatalosan a kormányfői lakásban él, utóbbi a szemközti Külügyiminisztérium (a Foreign Office) kandúrja.

A viszonyuk régebben is viharos volt, de az utóbbi hónapokban egész jól kijöttek egymással. Larryn azonban most látszik, hogy valami nem oké, peckesen és feszülten jár, ha Palmerston a környéken ólálkodik és sokat kolbászol Theresa May körül. Az pedig szenzációs volt, hogy miközben csomó fotós várta Mayt, hogy megjelenjen az ajtóban, Larry egyszerűen lefeküdt a küszöbre, letojva a felhajtást.

Mindenesetre látványosan kerülik egymást Palmerstonnal. A helyzet eszkalálódása a brit kormány pr-rémálma lehet a lap szerint. Tavaly már összeverekedtek, akkor el is kellett látni Larry sérüléseit. Tavaly már volt egy végigfotózott hatalmas verekedésük is, érdemes megnézni a cikket, amiben részletes idővonal is szerepel a környék macskatörténetéről.

(A kiemelt képen lévő fekete-fehér állat Palmerston.)