Nem szponzorálják Trump megölését a színpadon

A New York-i előadás fő szponzorainak nem tetszett az elnököt Julius Caesarként ábrázoló darab.

A New York-i The Public Theatre előadásában a nyílt színen leszúrják a Trumpnak maszkírozott Julius Caesart. A Delta Airlines tudatta, ez nem egyeztethető össze a légitársaság értékeivel, az előadás rendezése, művészi koncepciója átlépte a jó ízlés határát, ami számukra vállalhatatlan, ezért azonnal megvonják támogatásukat.

Ezt követően az észak-karolinai székhelyű Bank of America is kiszállt a szponzorok közül, pontot tett egyéves együttműködése végére a társulattal, amelynek célja a darabbal a provokáció és a támadás, amit nem támogatnak.

Számos hollywoodi színész, író és producer viszont a szponzorok döntését bírálta. A The Hollywood Reporter szerint a Kártyavár című sorozat írója a két vállalatot fogja bojkottálni.

Most már tudom, hogy hol nem bankolok többé, és melyik társasággal nem repülök. Az ilyen akciók szülik a félelem kultúráját. Támogatnunk kell a szabad véleménynyilvánítást, nem büntetni.

Beau Willimon közölte: adománnyal fogja segíteni a társulatot, és másokat is erre biztatott.

A Central Parkban álló Delacorte Színházban május végétől játsszák a darabot. Oscar Eustis, a Public Theatre művészeti vezetője, a darab rendezője korábban azt mondta, a közönségnek világos lesz az előadásból, hogy semmivel sem védhető a mások elleni erőszak.

Az MTI felidézi, hogy Donald Trump Jr., az elnök fia vasárnap a Fox News ezzel kapcsolatos híréhez szólt hozzá Twitter-üzenetben azt firtatva, vajon mennyi adófizetői pénz fekszik ebben a “művészi alkotásban”. Azt is felvetette, vajon mikor válik a “művészet” politikai beszéddé, és “ez megváltoztatja-e a dolgokat?”.

Shakespeare ókorban játszódó Julius Caesar című darabját gyakran játsszák modern környezetben, jelmezekben a mű általános érvényű mondanivalóját a jelenben értelmezve. A Public Theatre előadását június 18-ig játsszák a New York-i színházban.

Mint korábban megírtuk, George Clooney is kiosztotta Trumpot a César-gálán, nem is akárhogy. A francia Oscarnak is nevezett ünnepségen a színész azt mondta: az elnök kihasználta a jelenlegi félelemmel és bizonytalansággal teli közhangulatot, ezért még keményebben kell majd dolgozni azért, hogy ne győzedelmeskedhessen a gyűlölet.

Nem fogjuk hagyni, hogy a félelem az irracionalitás korába vezessen bennünket, ha leásunk a történelmünkben és emlékezünk arra, hogy nem rettegő emberektől származunk. Megszólalását Clooney a Julius Caesar című Shakespeare-drámából vett idézettel zárta:

Nem a csillagainkban, Brutus, a hiba, hanem magunkban.