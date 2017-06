Egy rejtélyes, motoros nélkül száguldó motor tartotta lázban a franciákat

Az önmagától haladó kétkerekűt Párizs közelében filmezték le, egy autópályán. A szokatlan látványra végül meg lett a megoldás.

Szürreális jelenetet vettek videóra Párizs felé haladó autósok az A4-es autópályán, még május 28-án: egy motoros nélkül haladó motort. A felvételt előző hét pénteken hozta nyilvánosságra a Le Parisien, és azóta már több mint egymillióan ámultak a rejtélyes jeleneten, amire eleinte nem volt magyarázat.

A videót egy autóból készítették, aminek sofőrje – akit csak Edddy álnéven azonosítottak – a lapnak elmondta: a visszapillantóból vette észre a középső elválasztó korláthoz közel haladó motort, és lelassított, hogy jobban szemügyre vehesse. Csak ekkor vette észre, hogy azon nincsen motoros. A sofőr azonnal oda is adta telefonját a vele utazó egyik barátjának, hogy készítsen videót.



Le mystère de la moto qui roule toute seule sur… by leparisien

A rejtélyes jelenetet még furcsábbá tette, hogy a közelben nem láttak semmilyen balesetet, ami megmagyarázhatta volna, hova tűnt a motoros. És eleinte a Le Parisen sem találta nyomát annak, hogy aznap a mentősök vagy a rendőrök kivonultak volna az autópálya azon szakaszára egy balesethez, vagy egy motorjáról leesett motoroshoz.

Egy semmiből előtűnő szellemautó tartja lázban a netet Újabb hihetetlen videóval ajándékozta meg a világot egy, az orosz autókban szinte mér kötelezően ott lévő szélvédőkamera.

Végül kiderült, hogy valóban egy baleset előzte meg a jelenetet. A lap információi szerint egy kisebb ütközés volt a motoros és egy autós között, ami miatt a motoros leesett járművéről, ami azonban tovább gurult. A karján sérült motorost végül az autós vitte be egy kórházba (ezért nem voltak mentősök a helyszínen), miután sikertelenül próbálták a motorossal együtt megtalálni a kétkerekűt.

Pár nappal később aztán az autós kapott egy telefont a rendőrségtől, hogy a baleset helyszínétől jóval távolabb megtalálták a motort. Azt nem közölték, hogy pontosan milyen messzire jutott el.

A lapnak egyébként Jean-Pierre Goy motorkaszkadőr (aki egyebek mellett James Bond-filmekben, a Christopher Nolan féle Batman-filmekben is dolgozott) elmondta: egy motor simán meg tud tenni akár több mint fél kilométert is motoros nélkül. Főleg az olyan, alacsony építésű motorok, mint amilyet a felvételen is látni lehet.