Kutya- és macskadili alakult ki a brit választásokon

Brexit? Skót elszakadás? Egészségügyi kiadások? Kit érdekel, ha állatokat is lehet fotózni a szavazóköröknél! - gondolták a britek.

Megmagyarázhatatlan módon britek sokasága fényképezte le kutyáját a szavazófülke előtt és tette fel a fotókat a közösségi médiára csütörtökön, az előrehozott parlamenti választások napján.

Csak a választóhelyiségek megnyitása utáni első két órában mintegy 8000 kutyás üzenetet küldtek szét a Twitteren a #dogsatpollingstations gyűjtőcím alatt.

Erre válaszul a macskabarátok létrehozták a #catsatpollingstations gyűjtőcímet, a Dogs Trust állatvédő szervezet pedig felszólította a választóhelyiségek illetékeseit, hogy különítsenek el helyet, ahol a kutyák megvárhatják, amíg a gazdi szavaz, és tálkákban tegyenek ki vizet az állatoknak.

A kutyák iránti érdeklődést felhasználva a Királyi Állatvédelmi Társaság (RSPCA) örökbefogadásra váró ebek fotóját tette közzé csütörtökön. A brit média hosszasan tűnődött a jelenség okán, de nem talált rá magyarázat, a Daily Telegraph szerint soha nem is lesz rá. Szerencsére kakukktojást is leltünk:

Jó, ez tényleg őrület:

