Leolvadt az internet, mert Obama és Trudeau együtt ebédelt

Barack Obama volt amerikai elnöke kedden hatezer ember előtt mondott beszédet egy montreali konferencián. Bár egyszer sem említette név szerint Donald Trumpot, kemény kritikával illette a jelenlegi vezérkar klímaváltozást és diplomáciai kapcsolatokat érintő intézkedéseit.

Miután végzett, Obama egy közeli étterembe sietett, ahol lazán, nyakkendő nélkül ült egy asztalhoz és fogyasztotta el ebédjét Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel.

A Twittert azonnal elöntötték a politikusokról készült felvételek, sokan pedig csak Emmanuel Macron francia elnököt hiányolták mellőlük.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2017