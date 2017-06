Trump teljesen értelmetlenül ment neki a londoni polgármesternek

Az amerikai elnök már a londoni merénylet után nem sokkal egy olyan tweettel indított, amiben a beutazási tilalma mellett kampányolt.

Sikerült erre is rátennie az alábbi posztjával:

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"

Azaz Trump itt éppen azon háborog, hogy hét ember meghalt, 48 pedig megsérült, a londoni polgármester szerint viszont nincs ok az aggodalomra.

Kár, hogy Sadiq Khan, london polgármestere korábban arról beszélt, hogy a londoniak fokozott rendőri jelenlétet tapasztalhatnak majd a következő napokban. De nincs ok az aggodalomra.

Majd erre rátett még egy lapáttal egy következő tweettel, amiben épp arra akarta felhívni a figyelmet, hogy szerinte azért nem beszél most senki a fegyvertartásról, mert a merényők késeket és teherautót használtak.

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017