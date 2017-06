Trump kihasználta a londoni merényletet, hogy propagálja a beutazási tilalmát

A London Bridge-en és egy közeli piacon elkövetett merényletekben hat ember halt meg a három támadón kívül, és több mint harminc sebesültet szállítottak kórházba a brit fővárosban.

Az amerikai elnök azóta két üzenet tett közzé a Twitteren, az egyikben azt írta, Amerika segíteni fog Londonnak és Angliának, „veletek vagyunk, Isten áldjon.”

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there – WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. június 3.