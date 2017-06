Ezen a fényképen látszik, hol állt meg a Londonban gázoló kisbusz

Az éjjel terrortámadás történt Londonban. Hatan haltak meg, harmincan megsérültek, és három támadót lőttek agyon. A támadás akkor kezdődött, amikor egy kisbusz felhajtott a London Bridge járdájára, és embereket kezdett elgázolni. A busz, miután lehajtott a hídról, a Borroug Market nevű városrésznél állt meg. Ez a rész közvetlenül a híd déli oldalán van. Az alábbi képeken látni az útvonalat, amelyen mozgott a busz.

As the sun rises, the grim reality sets in #LondonAttacks pic.twitter.com/IjgiBIw3qA — sanya burgess (@sanyaburgess) June 4, 2017

A megállás után a támadók a kisbusz melletti Barrowboy and Banker Pubba mentek be, ott kezdtek el embereket késelni. Ez körülbelül nyolc percig tartott, addigra odaértek a fegyveres rendőrök. Addig egy kiérkező, brit szokások szerint fegyvertelen rendőrt késsel megszúrtak az arcán. Őt jelenleg is ápolják.