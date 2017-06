Lövöldözés Manilában

Lövések dördültek egy manilai hotelnél. A Fülöp-szigetek fővárosában ez a rész közkedvelt turistacélpont. Egyelőre nem tudni, hány ember sérült meg, de a közösségi oldalakon terjedő képek szerint többeket hordágyon vittek el a helyszínről.

JUST IN: Gunfire and explosions heard at Resorts World Manila, police tell @CNNPhilippines https://t.co/aF6heUK0fL pic.twitter.com/9s6p4LUF3O

— CNN (@CNN) June 1, 2017