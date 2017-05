Kirúgta a CNN a Donald Trump véres fejével lefotózott komikust

Kirúgta a CNN Kathy Griffin komikust, aki évek óta vezette a hírcsatorna szilveszteri műsorát. Azután döntöttek így, hogy egy fotózáson olyan kép készült Griffinről, amelyen Donald Trump véres fejét tartja a kezében. A TMZ azt írta: a komikus azon viccelt a fotóssal, Tyler Shields-szel, hogy ha kikerülnek a képek, Mexikóba kell menekülniük a börtön elől.

A fotó nyilvánosságra kerülése után Kathy Griffin videóüzenetben kért bocsánatot. Azt mondta, túl messzire ment, és megérti, hogy sokakat sért a kép. A fotóst megkérte, hogy távolítsa el az ízléstelen fényképet, de az már körbement az interneten.

A CNN-nek nem volt elég a bocsánatkérés, ugyancsak a TMZ számolt be arról, hogy a 2018-as évet már nem Griffin fogja köszönteni Anderson Cooper oldalán. Cooper is kikelt műsorvezető társa ellen, a Twitteren azt írta:

For the record, I am appalled by the photo shoot Kathy Griffin took part in. It is clearly disgusting and completely inappropriate.

Maga Donald Trump is a Twitteren fejezte ki felháborodását:

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017