Donald Trump elítélte a portlandi rasszista gyilkosságot

Donald Trump hétfői Twitter-bejegyzésében elítélte az oregoni Portlandben szombat hajnalban elkövetett rasszista indítékú halálos késelést.

Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Az áldozatokról kijelentette: „a gyűlölettel és türelmetlenséggel szálltak szembe, nevüket imádságunkba foglaljuk”.

The violent attacks in Portland on Friday are unacceptable. The victims were standing up to hate and intolerance. Our prayers are w/ them.

— President Trump (@POTUS) May 29, 2017