Terrorizmussal gyanúsított személyt keresnek az olasz rendőrök

A G7-csúcs miatti készültség közepette is simán bejutott az országba Svájc felől.

Az olasz rendőrség nagy erőkkel keres egy tunéziai férfit, aki a gyanú szerint terroristákkal tart fenn kapcsolatot.

A 36 éves Fouad Khaskhoussinak németországi tartózkodási engedélye van, ám szerepel az olasz hatóságok terroristagyanús személyeket tartalmazó adatbázisában. A férfi szerdán Svájc felől lépett be Olaszországba egy német rendszámú autóval, amiben egy másik tunéziai származású férfival, a 31 éves Wassim Ben Hassemmel utazott.

Egyelőre nem világos, hogy egy terrorgyanús személy hogyan tudott átkelni a határon, az ügy miatt olasz tisztségviselők is aggodalmukat fejezték ki, különösen azután, hogy a szombaton véget ért taorminai G7-csúcs miatt az olasz hatóságok magas készültségi szintet tartanak fenn. (The New York Times)