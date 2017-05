„Szeretettel Manchesterből” – áll az Iszlám Államnak szánt rakétán

A brit védelmi minisztérium tisztviselői elismerték, hogy valódi az a Twitteren megjelent fotó, amelyen az látható, hogy a királyi légierő katonái a „Szeretettel Manchesterből” szöveget írták egy rakétára, amivel az Iszlám Államot veszik célba Szíriában. A felirat a hétfő esti manchesteri terrortámadásra utal, amelyben huszonketten vesztették életüket.

Royal Air Force confirm image showing ‘Love from Manchester’ message on bomb is real – https://t.co/5DgALFHBoD pic.twitter.com/GxEyINtsfI

A britek az amerikaiak példáját követik, ők korábban például a „Szeretettel Párizsból” feliratot írták fel rakétákra és bombákra a francia fővárosban elkövetett merényletek után, de az oroszok is csináltak hasonlót.

U.S. soldiers draw "From Paris With Love" on "Hellfire" missile, JDAM bombs as avenged Airstrike on #ISIS in #Syria pic.twitter.com/THfbluXdXi

