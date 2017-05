Gyerekek lehetnek a manchesteri robbanás áldozatai közt

Mint arról beszámoltunk, 19 halálos áldozattal járó robbanás történt hétfő éjjel a Manchester Arenában, Ariana Grande amerikai énekesnő koncertje után. Legalább 59-en megsebesültek, a rendőrség terrortámadásként kezeli a történteket.

Az Independent azt írja: tartani lehet attól, hogy az áldozatok között tinédzserek és gyerekek vannak, Grande közönsége ugyanis rendkívül fiatal. Sok elkeseredett szülő és hozzátartozó várja a híreket szeretteiről.

A közösségi oldalakon többeket eltűntként keresnek, mint Olivia Campbellt is, akinek édesanyja a Guardian beszámolója szerint azt mondta, a legborzasztóbb érzés, amikor azt sem tudja az ember, él-e a lánya. Oliviát barátja vitte el a koncertre születésnapja alkalmából, őt szintén nem találják.

We have still not found OLIVIA CAMPBELL. If you see her please contact me ASAP. pic.twitter.com/8LboKg0B2n

— Aleshia Anne (@Hello_Leesha) May 23, 2017