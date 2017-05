Interjút adott a szívdöglesztő dél-koreai testőr

A külseje alapján akár modell is lehetne, a 36 éves Csi Jong-sze azonban sokkal komolyabb és veszélyesebb hivatást választott magának. Az ördögien jóképű férfi, aki sohasem mosolyog a fotókon, pillanatok alatt sokkal népszerűbb lett az interneten, mint a politikus, aki miatt reflektorfénybe került.

Az újonnan megválasztott dél-koreai elnök, Mun Dzsae In dögös testőrével a Korea Times készített interjút. Kiderült többek között, hogy Csi Jong-sze valójában nem is hivatásos testőr, illetve hogy boldog házasságban él, és két gyermek apja.

Azt mondja, nagyon meglepte hirtelen jött népszerűsége, és nem is igazán tudja, mit kezdjen vele. Leszögezte: semmi esetre sem szeretné elterelni a figyelmet az új elnökről, hiszen Mun az igazán fontos ember.

excuse me this is the new korean president’s bodyguard pic.twitter.com/aIJVhZjo28

— elena yip (@elena_yip) 2017. május 12.