Tizennyolc múmiát találtak egyiptomi régészek

Új nekropoliszt fedeztek fel a Nílus parti Minja város, el-Minja tartomány székhelye közelében, a temetkezési hely legalább 18 múmiát rejtett, jelentette be az egyiptomi régészeti miniszter.

A felfedezést a nyugati sivatag szélén, Tuna al-Gabal falu kiterjedt ásatási területén tette egy egyiptomi régészeti misszió. A hatalmas nekropoliszból a sírokon és a temetkezési épületen kívül több ezer íbisz, pávián és más állatok múmiái is előkerültek.

“Ez az a nekropolisz, amit Tuna al-Gabalban találtunk” – közölte a Khaled al-Anani miniszter a Kairótól mintegy 220 kilométerre délre lévő ásatáson.

Archaeologists just found 18 mummies in an ancient cemetery that's more than 2,000 years old in Egypt https://t.co/l3UBlrjNB8 pic.twitter.com/RCkaowRmla

