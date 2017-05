A világ legtöbbet megosztott tweetje lett egy srác posztja, amiben csak ingyen csirkefalatokra vágyott

Új rekordot döntött kedden a Twitteren egy amerikai kamasz, akinek az üzenetét a legtöbben osztották meg a Földön, maga mögé szorítva olyan sztárokat, mint Ellen DeGeneres, Barack Obama vagy Kim Kardashian.

A 16 éves Carter Wilkerson április 5-én tette ki #carterjwm oldalára a Wendy’s gyorsétteremlánccal váltott üzenetét, amelyben megkérdezte, hány megosztásra lenne szüksége, hogy egy évig ingyen kapja a csirke nuggets-et.

“Tizennyolcmillióra” – válaszolta az étteremlánc.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

A “Segítsetek! Egy srác, akinek szüksége van a csirkefalatjaira.” szöveg kíséretében közzétett üzenetváltást keddig több mint 3,4 milliószor osztották meg, többször, mint az Ellen DeGeneresnek a 2014. évi Oscar-díjátadón készült, Twitterre kitett selfie-jét.

Carter Wilkilson még messze van a 18 millió megosztástól, de a Wendy’s már hozzájárult, hogy egy évig ingyen kaphatja a ropogós csirkefalatokat. A cég ezen kívül 100 ezer dollárt adományoz a Nevada szövetségi állambeli Junóban élő gimnazista által támogatott alapítvány számára.

A nagy sikertől elképedt kamasz a The New York Timesnak elmondta, hogy csak saját néhány tucatos megosztási rekordját akarta megdönteni.

Twitter-oldalának immár több mint 105 ezer követője van.

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E

— Wendy's (@Wendys) May 9, 2017