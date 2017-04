Orbán: Elkél ma a magyar virtus

Néppárti képviselő is a CEU mellett kardoskodott

Megírtuk, hogy ez a hét Orbánról szól az Európai Parlamentben, ugyanis hétfőn az Európai Bizottság a CEU rektorát fogadta, kedden az Európai Parlamentben a CEU jövőjéről tartottak meghallgatást, a további menetrend szerint

szerdán Dmitrisz Avramopulosz migrációért felelős biztos fogadja Pintér Sándor belügyminisztert és Trócsányi László igazságügyi minisztert. Az EP-ben plenáris vitát tartanak a magyarországi helyzetről,

csütörtökön kötelezettségszegési eljárásokról dönt az Európai Bizottság. Aznap Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, valamint Vera Jourová igazságügyi biztos fogadják Soros Györgyöt, a Nyílt Társadalom Alapítvány elnökét,

pénteken Frans Timmermans és Jyrki Katainen gazdasági növekedésért és munkahely-teremtésért felelős bizottsági alelnök fogadja Soros Györgyöt,

szombaton az Európai Néppárt elnöksége (a Fideszt is soraiban tudó pártcsalád) ülést tart a magyarországi helyzettel összefüggő kérdésekről.

A szerda azért is kiemelt fontosságot élvez, mert ezen a napon

Orbán Viktor is felszólal az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén

a magyarországi helyzetről szóló napirendi pont keretében. Ezután a magyar miniszterelnök várhatóan sajtótájékoztatót tart.

A miniszterelnök Facebookon is megemlékezett az eseményről:

Szerda reggel arról is írtunk, hogy a Fidesz európai parlamenti delegációja levélben igyekszik győzködni a az Európai Néppárt (ebbe tartozik a Fidesz is az EP-ben) képviselőit, hogy készek a hibák kijavítására, és ez EU klubba tartoznak. Az elmúlt hetek eseményei miatt felmerült, hogy valamilyen retorzióval – akár a Néppártból való kizárással is – fegyelmezné meg az Orbán Viktor vezette Fideszt az Európai Néppárt.

Kedden magyar felsőoktatási törvényről vitáztak Brüsszelben, amin felszólalt Sabine Verheyen, az Európai Néppárt német képviselője is, aki szerint a párt kiáll a nemzetköziség, a tolerancia, a nyitottság mellett, amit a CEU megtestesít. Kijelentette, hogy a oktatás és kutatás szabadságát tiszteletben kell tartani, ez vonatkozik a magyar kormányra is.