Trump tudományellenessége ellen tüntetnek a világ 500 városában

Tudósok ezrei vonulnak az utcára az amerikai elnök tudománnyal szembeni averziói miatt.

A Tüntetés a tudományért rendezvényt éppen a Föld Napján tartják világszerte 500 nagyvárosban. A demonstráció fő színtere Washington.

Az ötletet a Donald Trump elnöki beiktatásának másnapján megtartott sokhelyszínes Nők menete adta, a töltet pedig az, hogy az elnök azóta egyre másra hoz olyan döntéseket, amelyek szemben állnak a tudományos közvélemény által elfogadott alapértékekkel. A klímaváltozás, a vakcinaimmunitás és más hasonló nagyhorderejű tudományos ügyekben meghozott döntései azt jelzik, hogy Donald Trump nem veszi figyelembe a tudósok véleményét.

Soha nem láttuk ilyen rossznak a helyzetet

– mondta az Independentnek Andrew Rosenberg, a Centre for Science and Democracy at the Union of Concerned Scientists igazgatója, az esemény egyik főszervezője. Rosenberg szerint még a közismerten problémás George W. Bush sem tett olyan extrém lépéseket, mint Trump, pedig ő a kiotói egyezménnyel szembeni fellépéssel kezdte hivatali működését.

A szervező szerint Trump nem csupán a Barack Obama által felépített környezetvédelmi projekteket sorvasztja el, hanem azt tervezi, hogy ötödével visszavágja a Nemzeti Egészségügyi Intézet büdzséjét is