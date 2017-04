Trump szerint nagyon jó barátok voltak Pavarottival, de nem

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke pénteken Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján fogalmazott úgy, hogy Luciano Pavarottival, jó, sőt, nagyon jó barátok voltak, de a legendás tenor családja vitatkozna a kijelentésen.

Trump gives a shout out to Pavarotti, calls him “a good friend of mine”.

Pavarotti died 10 years ago in 2007. —via @MSNBC pic.twitter.com/MHMT065mh3

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) April 20, 2017