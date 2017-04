Dortmundi merénylet: náci szál bukkant fel

Egy berlini lapnak küldtek fenyegető levelet, amelyben Adolf Hitlerre hivatkoznak.

"A német futballsport mindennapjainak is része lehet a terror"

Szélsőjobboldali háttérre utaló nyom bukkant fel a Borussia Dortmund német focicsapat elleni pokolgépes támadás ügyében – írta szombaton a Der Tagesspiegel.

A berlini lap egy emailt kapott, amelyben az állt: a csapat elleni merénylet volt az utolsó figyelmeztetés. A levélben Adolf Hitlerre hivatkoznak, a multikulti ellen uszítanak és azt írják, hogy a „kölni különítmény” készen áll, április 22-én „tarka vért” ont majd a városban.

A fenyegetés minden bizonnyal arra vonatkozik, hogy az AfD nevű szélsőjobboldali párt április 22-i kölni kongresszusára tüntetést jelentettek be olyan csoportosulások, amelyek elítélik a populizmust. A tiltakozók jelmondata az NSDAP szervezeteinek barna egyenruháira utalva az, hogy „barnaság helyett tarkaság”.

A Der Tagesspiegel szerint a hatóságok komolyan veszik az üzenetet, úgy gondolják, köze lehet a Borussia Dortmund elleni merénylethez, de az is előfordulhat, hogy valaki csak rá akar akaszkodni a támadásra. A levél azonban még így is veszélyes lehet, erőszakra ösztönözhet szélsőséges baloldali és jobboldali erőket is. (MTI)