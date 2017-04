Videón az Iszlám Állam elleni brutális bombázás

Mint arról csütörtökön beszámoltunk, minden idők legerősebb bombáját dobta az ISIS-re Afganisztánban az Amerikai Egyesült Államok. A GBU-43-as bomba a legnagyobb olyan robbanóeszköz, ami még nem atombomba. Egyetlen darab előállítása 16 millió dollárba kerül, hatósugara 1,6 kilométer.

A bomba pusztításáról pénteken az Afganisztánban állomásozó amerikai hadsereg közölt felvételt.

BREAKING: US forces in Afghanistan released footage of #MOAB strike against #ISIS targets https://t.co/ltRyZ4plcZ pic.twitter.com/wuX1FvPSd8

— RT (@RT_com) April 14, 2017