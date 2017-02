Hatalmas robbanás egy kínai vegyi üzemben – videók

Két ember megsérült, miután robbanás történt helyi idő szerint szerda este egy vegyi üzemben, a kínai Tonglin városban – jelentette a helyi sajtó. A robbanás olyan erős volt, hogy még kilométerrel távolabb is érezni lehetett.

„Olyan volt, mintha egy pár másodpercig tartó földrengés történt volna, aztán megláttam a vörös fényeket az üzem felől” – mondta egy öt kilométerre lakó férfi a Global Timesnak.

A helyi hatóságok közlés szerint a detonáció után kialakult tüzet hamar eloltották a tűzoltók.

Az első beszámolók még arról szóltak, hogy veszélyes vegyi anyagok robbantak fel, de később a helyi rendőrség azt közölte, hogy üzemanyag robbanás történt.

#UPDATE The explosion rocked a chemical plant in east China’s Anhui on Feb 8 is caused by high-boiling-point solvents stored in the factory pic.twitter.com/CnZymhBDPF

— People’s Daily,China (@PDChina) 2017. február 8.