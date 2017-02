Letépte a fejkendőt a nőről és hülyemuszlimozott egy brit férfi

Peter Scotter nem az a békés fajta brit férfiú. Most is kereste a balhét Sunderlandben, Meg is lett ám a böjtje!

Nem túl kulturáltan fejtette ki véleményét a muszlimságról egy brit férfi, aki egy bevásárlóközpontban letépte egy nő nikábját (egyfajta fejkendő), majd azt üvöltötte neki: most a mi országunkban vagy, te hülye, kibaszott muszlim. Az 55 éves sunderlandi Peter Scotternek ezért jelenése volt a newcastle-i bíróságon rasszista indíttatásból elkövetett testi sértés és zaklatás miatt. Ügyvédje azzal védte őt, hogy nemrég daganatot diagnosztizáltak nála, ez vezethetett a barátságtalan kirohanáshoz. Az áldozatot meghallgatták már. Ő azt mondta, a 9 éves gyerekével a férjére vártak a plázában, amikor kipécézte őket Scotter. Olyan erővel rántotta le a nikábot a fejéről az agresszív férfi, hogy belsajdult a nyaka és majdnem leesett a földre. Arra nem emlékszik a sokk miatt, mit mondott neki a támadója. A nő azt mondta, az incidens után már nem szívesen ment ki a városba, és borzasztó, hogy a fiának ezt látnia kellett. Scottert a biztonságiak tartották fel a rendőrök kiérkezéséig. Akkor is el akart menni, és amikor nem hagyták folytatta a rasszista ordítozást. Az őrizetbe vétele után sem állt le, amikor pedig további meghallgatásokra ment, a középső ujját mutatta az őt fotózó sajtómunkásoknak. Még egy apróság Scotter múltjához: eddig 157 ügye volt, 66-szor ítélték el, okozott már sérülést, kitiltották a focimeccsekről és nem ez volt az első rasszista óbégatása sem. (Independent)

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0