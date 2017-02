Kitalált merényletre hivatkozott Donald Trump tanácsadója

A galád sajtó nem beszélt a Bowling Green-i mészárlásról. Igaz, nem is történt meg.

Új szintre emelte az „alternatív tények” közlését Kellyanne Conway, az amerikai elnök tanácsadója – számolt be a Washington Post.

Emlékezetes: korábban a Fehér Ház sajtótitkára, Sean Spicer szögezte le, hogy soha egy elnöki beiktatáson nem voltak még annyian, mint Trumpén. Ez mondjuk nyilvánvalóan nem igaz, de Conway azzal vette védelmébe Spicert, hogy nem hazudott, csak „alternatív tényeket” közölt.

A tanácsadó most a muszlim többségű országokat sújtó amerikai beutazási tilalmat vette védelmébe az MSNBC-nek adott interjúban. Ebben utalt két iraki menekültre, akik a Bowling Green-i mészárlás kitervelői voltak. Hangsúlyozta: erről a legtöbben nem is tudnak, mert a sajtó nem számolt be róla.

Ebben éppen igaza van Conwaynek: nem számoltak be róla, mert nem történt meg.

Bowling Greenben nem volt terrortámadás, sem iraki menekültek, sem mások nem követtek el ilyesmit. A tanácsadó azzal keverhette a dolgot, hogy 2011-ben letartóztattak két Bowling Greenben élő irakit, akik fegyvert és pénzt próbáltak küldeni Irakba az al-Kaidának, abból a célból, hogy az ott állomásozó amerikai katonákra támadjanak. Mindkettejüket súlyos börtönbüntetésre ítélték.

A tanácsadó arról is beszélt, hogy Trump mostani rendelete ugyanaz, mint amikor Obama 2011-ben hat hónapra felfüggesztette a vízumkiadást az iraki menekültek számára. Ez sem felel meg a valóságnak: az történt, hogy a két iraki elfogása után szigorították a menedékkérők ellenőrzését, ami drasztikusan lelassította a vízumok kiadását.

Conway nyilatkozata után egyébként a Twitteren az első számú témává lépett elő a „Bowling Green-i mészárlás” – sokan meg is írták, hol voltak akkor, amikor a támadás nem történt meg.