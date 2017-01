Lelécelt a brit EU-nagykövet, aki végtelen Brexitet jósolt

Egy brittel kevesebb van most Brüsszelben, miután a pesszimista Brexit-forgatókönyvet jósoló Sir Ivan felállt és otthagyta a nagyköveti pozíciót.

Tíz évig is elhúzódhat, mire a britek zöldágra vergődnek az EU-val

Sir Ivan Rogers úgy döntött, nem kívánja többé Nagy-Britanniát képviselni az Európai Unióban és lemondott tisztségéről – írja a BBC News. Rogerst még David Cameron, az előző, nyáron megbukott miniszterelnök nevezte ki 2013-ban uniós nagykövetnek, neki kellett volna a hónapokon belül kezdődő brit kilépési tárgyalásokat elkezdeni. A brit külügy mindenesetre nem adott magyarázatot Rogers hirtelen távozására. Azonban múlt hónapban a BBC kiderítette Rogers véleményét:

Szerinte tíz évbe kerülhet, mire sikerül egy megállapodást letárgyalni az unióval.

Ezt Rogers brit miniszterekkel közölte, ahogy azt is, ezt a 27 másik EU-tagállam is osztja. A BBC brüsszeli tudósítója azt mondta a mostani távozásról, hiányzott a szinkron a brit kormány és Sir Ivan működése között. Pedig a követ novemberben távozott volna csak az eredeti tervek szerint. A brit Munkáspárt most Rogers gyors pótlását követeli, így megkezdődhetnek még márciusban a tárgyalások.