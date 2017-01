Elismerte a mianmari kormány, hogy rendőreik bántalmazták a rohingja kisebbség tagjait

Nyilvánosságra került egy videofelvétel, amelyen a mianmari rendőrök a rohingja kisebbséghez tartozó embereket bántalmaznak. Az ország kormánya azt ígérte: eljárás indul a felvételen szereplő rendőrök ellen, ami azért rendkívüli, mert a muszlim vallású rohingjákat rendszeresen éri erőszak a hatóságok részéről a buddhista többségű Mianmarban, a világ legelnyomottabb kisebbségei közé tartoznak.

This is the evidence how #Myanmar troops torture the #Rohingya. pic.twitter.com/A2vtoqIf0A

