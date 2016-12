Egy vagyont kap a Disney Carrie Fisher halála miatt

A Star Wars filmek és a Lucasfilm tulajdonosa, a Disney elképesztően nagy biztosítási összeget, 41 millió dollárt, tehát úgy 12 milliárd forintot kap Carrie Fisher halála miatt – írja a Telegraph az Insurance Insider értesüléseire hivatkozva. Ez rekord összegnek számít.

A Disney a Lloyds of Londonnal kötött szerződést bármilyen olyan esetre, ha a színésznő esetleg nem tudja eljátszani szerepét a soron következő Sar Wars-filmben. Bár a jövő decemberben mozikba kerülő Star Wars: Episode VIII-at Fisher még le tudta forgatni, szerepet szántak neki az azt követő filmben is, amit még nem kezdtek el forgatni. Carrie Fisher december 27-én hunyt el, másnap édesanyja, Debbie Reynold is meghalt.