Vége a pihenésnek, az iraki hadsereg újra ütni kezdi Moszult

Nem sikerült az eredeti tervek szerint bevenni az iraki nagyvárost az Iszlám Államtól, úgyhogy jöhet a második nagy támadás.

Egy hónapja patthelyzet van Moszul délkeleti részén, ezért az iraki erők új offenzívába kezdenek a belügyminisztériumuk szerint. A nyomulás legeleje jól indult egy tisztviselő szerint:

Csapataink most haladnak. Az első 5-10 percben 500 métert tettek meg. Csak most kezdtek el lőni.

Az említett csapatok az Intiszár negyedben nyomulnak előre, hamarosan több ezer iraki szövetségi rendőr is csatlakozik hozzájuk. A hadjárat első felében Moszul keleti kerületeit foglalták el az Iszlám Államtól, de szükség volt egy szusszanásra, ami lassan egy hónapja tart. A most következő fázisban várhatóan nagyobb szerepet kapnak majd az amerikai katonai tanácsadók.

A moszuli offenzíva a legnagyobb szabású hadművelet Irakban az Egyesült Államok 2003-as támadása óta: mintegy 100 ezer iraki katona, kurd és síita milicista vesz részt benne. Az egykor milliós várost 2014 nyarán foglalta el az ISIS a gyorsan elinaló iraki hadseregtől.

Közben Hajder el-Abadi iraki miniszterelnök módosított korábbi kijelentésén, miszerint év végére beveszik Moszult. Most épp három hónapot ad erre. Mindenesetre az ISIS-t sem kell félteni, ha a kalifátusa bedőlne is, várhatóan felkelése folytatódik a térségben, ahogy nyugati merényleteket is tervezgethetnek.

