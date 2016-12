Megírtuk, Obama kiutasított 35 orosz diplomatát Amerikából. Hamar jött a válasz:

– jelentette ki csütörtök este Vlagyimir Dzsabarov, a szövetségi tanács külügyi bizottságának alelnöke.

Sőt, Twitteren béna kacsának nevezte Obamát a washingtoni orosz nagykövetség. Azt a politikust szokták hívják így, akinek már megvan az utódja, de még nem lépett hivatalba.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2016. december 29.