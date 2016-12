Megtámadták a damaszkuszi orosz nagykövetséget

Kétszer is tüzérségi lövedékkel vették célba szerdán a damaszkuszi orosz nagykövetséget – jelentette be az orosz külügyminisztérium, amely áldozatokról nem adott hírt. Az első lövedék a követség egyik belső udvarát találta el, a második a képviselet közelében csapódott be. A fel nem robbant lőszereket tűzszerészek hatástalanították.

A két támadásra közép-európai idő szerint délelőtt 11 órakor és 11 óra 19 perckor került sor.

Az orosz külügyi tárca közleménye szerint a “hitvány” támadást szélsőségesek követték el titkos, “élő pajzzsal” álcázott búvóhelyeikről.

Provokációjuk célja az, hogy kisiklassák a béke megteremtését Szíriában

– mondta a külügyi tárca.

Tettük jól mutatja, hogy a szélsőségesek szándéka a terror és az erőszak további szítása, valamint a félelem légkörének fenntartása

– tette hozzá.

A közlemény szerint: el kell ismerni, valós fenyegetést jelentenek az orosz nagykövetségre és munkatársaira a Damaszkusz külvárosaiban meghúzódó terrorcsoportok, ez pedig még inkább szükségessé teszi, hogy mihamarabb felszámolják az ilyen terrorista fészkeket.

(mti)