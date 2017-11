Lesz Romániában nemzeti kisebbségek napja

Munkaszüneti nap azonban nem jár vele.

Megszavazta a román képviselőház azt a jogszabályt, amely szerint december 18. lesz a romániai nemzeti kisebbségek napja.

Kétszázhetvenkilenc honatya támogatta a törvény elfogadását négy tartózkodás mellett. A jogszabályt a nemzeti kisebbségek frakciója terjesztette be, amely nem foglalja magában a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusait. A törvény szerint az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak a nemzeti kisebbségek napja alkalmából szervezett kulturális rendezvényekre, amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. Az ünneppel együtt nem jár munkaszüneti nap.

Korábban az RMDSZ kezdeményezte, hogy március 15. legyen a romániai magyar kisebbség napja. Ezt a tervezetet a szenátus a múlt hét elején elutasította, a végső döntést a képviselőháznak kell meghoznia.

Az RMDSZ politikusai jelezték, a december 18-ára vonatkozó törvényt is támogatták, hiszen a kettő nem zárja ki egymást. Az RMDSZ azt szeretné, ha a romániai munkáltatók kérésre szabadnapot adhatnának március 15-én magyar nemzetiségű alkalmazottaiknak.

Ezt a tervezetet főleg az ellenzéki politikusok kifogásolták, közülük a legvehemensebben Traian Basescu volt államelnök, aki a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke.

(MTI)