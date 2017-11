Gulyás Márton: Ennél sokkal jobbat jelenleg nem tudunk

Közösségi finanszírozású közvélemény-kutatást készíttetne a Közös Ország Mozgalom mind a 106 egyéni választókerületben annak érdekében, hogy kiderüljön, kik azok az ellenzéki jelöltek, akik mögé be tudnak állni a változást akaró választók, és legyőzhetik a kormánypárti jelöltet. Ezt Gulyás Márton jelentette be a mozgalom szombati rendezvényén. A Közös Ország Mozgalom korábban polgári engedetlenségi akciókat is ígért arra az esetre, ha az ellenzéki pártok által közösen elfogadott választási törvényjavaslatot lesöpri a Fidesz – ennek első megnyilvánulása, hogy vasárnap aktivistáik elfoglalták az Orbán Ráhel mentoraként is ismert Zsidai Roy által működtetett étterem-hotelt. Ezzel tiltakoztak az ellen, hogy a budavári önkormányzat havonta mindössze 126 ezer forintért adja bérbe az ingatlant Zsidaiéknak, akik négy luxusapartmant alakítottak ki benne. Gulyás Mártonnal beszélgettünk.

*

Mit érzett akkor, amikor a szombati rendezvényükön az MSZP-s Gőgös Zoltán tanácstalanul fordult a civilekhez, hogy segítsenek megtalálni Orbán kihívóját?

Ez megerősítette bennem azt, hogy valóban helye van a kezdeményezésünknek, valóban segítség lehet a pártok számára, hogy a 106 egyéni választókerületi jelöltet közösen találjuk meg. Nyilvánvaló érdekközösség van a változást akaró pártok és a változást akaró polgártársak között. Azt is gondolom, hogy ez a kezdeményezés segíthet a pártoknak, hogy a Fidesz által jogtalanul birtokolt erőforrástöbblettel szemben saját szűkös erőforrásaikat ne például egy ilyen kiterjedt közvélemény-kutatásra fordítsák, hanem elfogadják, hogy a civilek oldaláról érkezik egy társadalmi megrendelés. Ettől még ugyanúgy küzdhetnek a szavazatainkért, a szavazók pedig eldönthetik, hova húzzák be a voksukat jövő tavasszal. Nagyon fontos, hogy ez az országos listát nem érinti, ebben mindenki megmutatkozhat a saját identitását építve. Itt az egyéni jelöltekről van szó, ahol a fideszes választási rendszerben az ellenzéknek nincs értelme egymással szemben versengenie. Változás csak akkor lehet, ha a 106 körzetben egyetlen jelölt néz szembe a fideszes jelölttel.

Országos listát is csak akkor állíthat egy párt, ha van legalább 27 egyéni jelöltjük. Mi lesz azokkal, akik nem tudnak 27 választókerületben ütőképes jelöltet állítani?

Első körben azt javasoljuk, hogy mindenki állítson listát és mutassa be a jelöltjeit, mi pedig felmérjük, hogy az egyes körzetekben kik lehetnek a valóban esélyes jelöltek. A választók tájékoztatva lesznek arról, hogy a választókörzetükben kire kell húzniuk, ha ténylegesen változást akarnak, ki az a jelölt, aki a legintegratívabb és legerősebb a többivel szemben. Hogy a pártok ezután visszahívják-e a jelöltjüket, ha alulmarad az adott körzetben, abban szabad mozgásuk van,

mi csak azt segítjük elő, hogy a választók tudják, hol hasznosul legjobban a szavazatuk, ha változást szeretnének.

Ha visszagondolok az előző választásokra, a saját választókerületemben indult jelöltekről is nehezen tudtam volna megmondani, hogy kicsodák, legfeljebb pártszimpátia alapján tudtam dönteni. Ha megkeresnek a közvélemény-kutatóik, akkor megint öt ismeretlen névről kell megmondanom, melyik cseng a legszebben?

Ez a kutatás január végén fog elkezdődni, és három hétig fog tartani. Ahogy érkezik a pénz és látjuk, hogy melyik választókerületekre lesz lehetőségünk a mérést kiterjeszteni, azokban a körzetekben intenzív vitákat szeretnénk tartani az ellenzéki jelöltekkel, hogy a választópolgároknak lehetőségük legyen megismerni, kik közül választhatnak. Azt reméljük, így valóban nemcsak a pártszimpátia, hanem az adott jelölt képességei, gondolatai alapján húzhatnak majd ide vagy oda a kérdezőbiztosnál.

Ha nincs pénz mind a 106 választókerület felmérésére, mi alapján választják ki, hol végzik el a kutatást?

Együttműködünk szakemberekkel, akik a 2014-es választási eredmények, illetve az azóta eltelt időszak közvélemény-kutatásai alapján súlyozzák, hol a legkritikusabb ez a tudás, hol látszik leginkább, hogy van esély a fideszes jelölttel szemben behúzni a választókerületet. Nyilván vannak olyan körzetek, ahol a Fidesznek olyan magas az előnye, hogy valószínűleg nem ott érdemes az első kutatásokat megejteni.

Nem túl pazarló a választókerületenként ezer fős minta és a személyes megkeresés, körzetenként kétmillió forintért?

Nem. Egyrészt ez piaci ár, amibe nekünk kevés beleszólásunk van, az ezer fő pedig azért szükséges, mert ettől kezdve tekinthető reprezentatívnak. És azért nem telefonos, hanem személyes kutatás, mert ez képes a legbiztosabb eredményt nyújtani. Ha egyéni szintre vetítjük, a kétmillió forint nagyon soknak tűnik, de ez töredéke annak, amit a Fidesz költ egy teljesen értelmetlen és kizárólag a hatalomkoncentrációt szolgáló, hergelő, antiszemita, rasszista kampányra. Ráadásul ez olyan tudást biztosíthat a választók számára, ami alapján meg tudják hozni azt a felelős döntést, hogy a változás érdekében hova húzzák be a szavazatukat. Ha minden változásban érdekelt polgártárs csak 500 forinttal járul hozzá ehhez a kezdeményezéshez, seperc alatt meglesz mind a 106 körzetben az elegendő pénz arra, hogy a kutatást le tudjuk folytatni.

Az együttműködésnek nem lehet inkább az az akadálya, hogy az emberek nem akarnak Molnár Zsoltokat és Gyurcsány Ferenceket látni kormányon, nem pedig az, hogy az új erők nem akarnak Molnár Zsoltokkal és Gyurcsány Ferencekkel összefogni?

Nyilván sok előfeltétele lenne annak, hogy olyan új erők és új kormányzat tudjon kiállni, ami valóban maximálisan méltó a választók bizalmára. De azt is el kell mondani, hogy itt van egy nagyon egyszerű helyzet: azt pontosan tudjuk, hogy ha a Fidesz kétharmaddal, vagy ötven százalék feletti mandátumtöbbséggel tudná folytatni, amit eddig csinált, mit eredményezne – a jogállam további leépítését, a korrupció csúcsra járatását, a jóléti rendszerek maradékának végzetes leépítését, a már most végletes elszegényedésben élő milliók útszélen hagyását. Tehát az az állapot, ami kialakult a Nemzeti Együttműködés Rendszerének elmúlt hét és fél évében, csak további katasztrófákat fog eredményezni 2018 után, ha nem történik változás. Azokkal a pártokkal szemben, akik adott esetben az ellenzéki szavazatokra hajtanak, az elmúlt években több ponton kifejeztem a kritikámat, akár vezetőikkel szemben is a videóesszéimben, írásaimban, televíziós nyilatkozataimban. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy

a jelen helyzetben nem az a legnagyobb rossz, ha adott esetben ezen pártok vagy vezetőik bármilyen formában bekerülnek egy létrejövő koalícióba, hanem az, ha a Fidesz mégis hatalmon tud maradni, és folytatni ezt az országromboló kormányzást.

Azt gondolom, szükség van azokra a pártokra, amelyek a megújulást és a 2010 előtti establishmenttel való szakítást képviselhetik, de az a harci helyzet, hogy ők jelenleg nem tudnának önmagukban megfelelő mennyiségű szavazót mozgósítani a kormányváltásért.

Az a kérdés, hogy felismerjük-e azt, hogy együttműködésre kell lépni széles körben ahhoz, hogy a Fidesszel szembeni társadalmi többség akaratát be lehessen vasalni, vagy hagyjuk, hogy a Fidesz a maga kisebbségét jól mozgósítva újra olyan hatalomra tegyen szert, amit egyébként a társadalmi támogatottsága nem indokolna. Tudom, hogy ez nem a legvonzóbb politikai terv, és nagyon sokan szeretnénk ennél vonzóbbakat látni, de jelenleg ennél sokkal jobbat kitenni a placcra nem tudunk. Ha majd lesznek végre olyan állapotok, hogy nem egyetlen monolit akarat határozza meg, milyen országgyűlési felszólalások lehetnek és miről történhet szavazás, ha végre nem egy olyan főügyészség lesz, ami kizárólag arra fókuszál, hogyan fedezhető a bűn, ha fideszes, ha majd végre a fékek és ellensúlyok rendszere vissza lesz építve, akkor ezeknek a nagyon fontos ideológiai, világnézeti vitáknak a lefolytatására lesz lehetőségünk Most azért kell küzdenünk, hogy visszaszerezzük a pluralizmust, és ha ez sikerül, akkor utána rögtön rá kell fordulnunk, hogy pontosan milyen országot szeretnénk. Abban a koalícióban, amit szombaton meghirdettünk, a libertárius Kész Zoltán és az én szociáldemokrata meggyőződésem között fényévek vannak. Ennek ellenére ebben a kérdésben maximálisan közösséget tudunk vállalni, pont azért, hogy azokat a vitákat, amik közöttünk meghúzódnak, végre le tudjuk téttel folytatni.

A vasárnapi akciójukra rátérve, Zsidai Roynak bizonyára még az egynapi kieső forgalommal együtt is bőven megéri üzletelni a budavári önkormányzattal. Kinek okoztak ezzel érezhető kellemetlenséget?

A média elég részletesen taglalta, hogy pontosan mi a baj Zsidai Roy cégcsoportjával és a nekik juttatott közvagyon felhasználásával, de azt is lehetett látni, hogy az ügy elhalt, mintha ez normális lenne. Olyan szintre züllött a közbeszéd, hogy normalitásnak tekintjük a mindennapos korrupciót, ami gyakorlatilag már mindenféle magyarázkodás, kibúvók keresése nélkül zajlik. Arra akartuk ráirányítani a figyelmet, hogy ami például a Pest-Buda Étteremben zajlik, az nem normális, és ne tekintsük normalitásnak, ami nem az. Be kell rendezkednie a magyar társadalomnak arra, hogy ha változást szeretnénk, azt egyre attraktívabb módokon, egyre többeknek kell kifejezésre juttatni.

A vasárnapi akció legfontosabb tanulsága, hogy bárki, aki nem ért egyet a regnáló hatalommal, beülhet egy ilyen vendéglátóipari egységbe és tiltakozhat az ellen, hogy lakhatási célú ingatlant szállodaszobák kialakítására ad oda a közvagyonért felelős hatalom.

Lehet tiltakozni azért, hogy ne Zsidai Roy nyerészkedjen egy ilyen helyzeten, hanem igenis az önkormányzat hasznosítsa úgy azt az ingatlant, hogy neki legyen bevétele belőle, vagy ha kicsit felelősebb, szociális célú lakhatást biztosítson a rászorulóknak. A történet vége egyébként az volt, hogy a Legfőbb Ügyészség épületét átneveztük Mészáros Lőrinc Gazdagodásáért és Büntetlenségének Biztosításáért Felelős Legfőbb Ügyészséggé – ezzel azt akartuk jelezni, hogy ami a budavári önkormányzatnál zajlik, az nem egyedi, hanem az egész országban ez a rend.

Lesz olyan polgári engedetlenségi akció is, amikor a nap végén nem mennek haza?

További polgári engedetlenségi akciókra lehet számítani, az ezekkel kapcsolatos terveinkről időben fogjuk tájékoztatni a közvéleményt.

Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs