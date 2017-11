A menekültrúgó operatőr jobbikost anyázott a parlamentben

A leghírhedtebb magyar operatőr egy jobbikos képviselőnek ment neki a Jobbik állítása szerint.

Másodfokon is bűnösnek mondták ki a menekülteket rugdosó operatőrnőt

A mai magyar politikai valóság őrületében is felfoghatatlan dolog történt hétfőn az Országházban: a Pesti Srácok színeiben dolgozó, jogerősen garázda László Petra – aki a röszkei menekültrugdosásásról vált világhírűvé – Szilágyi Györgyöt támadta. Volner János jobbikos frakcióvezető közleménye szerint László

képviselőtársam édesanyját keresetlen, nyomdafestéket nem tűrő módon illette.

Volner úgy döntött, emiatt kezdeményezi Kövér László házelnöknél, hogy a Pesti Srácokat zárja ki az Országházból. Indoknak felhozta, korábban „pitiáner okok” miatt az Index, a 444 és a 24.hu újságíróit is kitiltották a parlament épületéből, így most is számít Volner a „házelnöki szigorra”.

Emellett folytatódik a pártok között divatos trend, a Jobbik képviselői ezentúl nem nyilatkoznak a Pesti Srácok „kormányzati bulvárlapnak”. Azt is hozzáteszi a közlemény, a lappal szemben a Jobbik eddig mintegy 80 sajtópert nyert (a többi ilyen perükről itt írtunk).

László Petrával kapcsolatban érdekesség, hogy a menekültrúgáskor még a Jobbik-közeli N1TV-nek dolgozott, de idén augusztus végén már arról írtunk, a Magyar Demokratának rögzíti a valóság egy szeletét. Ezek szerint azóta lapot váltott.

