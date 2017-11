A szemünk láttára bukik meg a világ legöregebb diktátora

A 93 éves Robert Mugabe elnök ellen eljárás indul, ha hétfőig nem mond le. 37 évig vezette Zimbabwét, utódja a Krokodil lehet.

Leváltotta a pártelnöki tisztségéből Robert Mugabe zimbabwei elnököt vasárnap a kormányzó Zimbabwe Afrikai Nemzeti Szövetsége – Hazafias Front (ZANU-PF) központi bizottsága, a helyére a menesztett alelnököt, Emmerson Mnangagwát választotta meg. A Mugabe leváltására vonatkozó indítványt a kormánypárt 200 küldöttének a fővárosban tartott ülésén nagy ováció fogadta.

A Krokodil ragadványnéven is emlegetett Mnangagwa, az állambiztonsági szolgálat volt főnöke lesz a ZANU-FP jelöltje is a jövő évi elnökválasztáson. Mugabénak hétfő délig le kell mondani az elnöki posztról, ellenkező esetben a parlament kedden megindítja ellene az alkotmányos vádeljárást – közölte Patrick Chinamasa volt igazságügy- és pénzügyminiszter, a kormánypárt jogi ügyekért felelős vezetője. A testület sürgősséggel összehívott ülésén visszahívták a párt női tagozatának vezetői tisztségéből az elnök feleségét, a férje utódlására törekvő 52 éves Grace Mugabét is, gyűlöletbeszéd és megosztás szítása miatt.

Mugabe vasárnap immár másodszor találkozik az őt házi őrizetbe helyező hadsereg főparancsnokával, hogy megtárgyalják 37 évi elnöksége után a távozását a hatalomból.

Szombaton több tízezren tüntettek Hararéban Mugabe ellen és ünnepelték a hatalomból való elmozdítását.

A 93 éves Mugabe az ország 1980-ban történt függetlenné válása óta vezette az országot. A válság november 6-án kezdődött, amikor Mugabe menesztette alelnökét. Mnangagwa elhagyta az országot, menesztésével Grace Mugabe tűnt az utódlásra esélyes jelöltnek. November 13-án Constantino Chiwenga vezérkari főnök bejelentette, hogy a hadsereg nem habozik közbelépni a politikai feszültségek csillapítása érdekében. Másnap páncélozott járművek jelentek meg Harare elővárosaiban. A katonák éjjel bevonultak a városba, átvették az ellenőrzést az állami műsorszolgáltató felett. Szerdán a hadsereg bejelentette, hogy átvette az ország irányítását a kormánytól, Mugabét pedig házi őrizetbe helyezték.