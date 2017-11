Vaksága adott életcélt az Angliában tanuló magyar fiúnak

Vitathatatlanul Hajas Dani kapta a legnagyobb tapsot TEDx-előadása után egy délnyugat-angliai kisvárosban, Margate-ben. A fizika iránti rajongásáról beszélt, arról, hogyan foglalkozhat valaki ilyen tudománnyal, ha nem lát, és arról, hogyan segíthetik a látók a vakokat az ilyen munkában.

Daninak nem volt mikrofonláza, hiszen nem először állt nagyközönség elé, az elmúlt években sok előadást tartott főleg egyetemistáknak, két nappal korábban pedig a Brit Tudományos Fesztiválon állt a színpadon.

A brightoni albérletének nappaliját körülölelő hatalmas ablakokat imádja, noha csöppnyi fényt sem érzékel, azt mondja, elég a tudat, hogy jó helyen, szép lakásban él.

Magabiztosan mozog a különböző helyiségek között. Mindenütt katonás rend van, ez elengedhetetlen az ő tájékozódásához. A kávékészítésnél tűnik fel, hogy nem a szeme, hanem a keze vezeti. Hogy ne forrázza le magát a csésze túltöltésével, csak egy bögrényi vizet tölt a forralóba, ujjával ellenőrzi a hideg víz szintjét.

A látásukat elvesztetteknek tanfolyamokon is tanítják, mit, hogyan tudnak önállóan megoldani, Dani azonban csak a számítógép-használathoz kért segítséget.

– mondja. Amit nem tud kitapogatni, kézzel értelmezni, ahhoz általában a füle, illetve beszélő eszközök segítik. A telefonja, órája és a számítógépe is angolul segíti őt.

A tengerpartra megyünk. Megkér, hogy vezessem.

Mindig tengerparti városban akart élni, noha nem hitte, hogy erre valaha is lehetősége lesz. Amikor egyetemet választott, még akkor sem tudta, milyen szép helyen fog lakni, pár perc sétára a tengertől.

Nekem ez a mennyország. Szeretem a tenger illatát, a hangját. Imádok itt üldögélni. Futni is itt szoktam heti 2-3-szor.

Vannak önkéntesek, akik szívesen futnak a vakokkal párban, ők segítik.

Dani négy éve költözött Nagy-Britanniába, három évvel azután, hogy elvesztette a látását. Egészségesen született, de nem emlékszik, milyen volt teljesen látóként. Óvodás korában kezdett egyre közelebbről nézni mindent, kiderült, hogy 10 százalékosra csökkent a látása, ami azt jelenti, hogy a szemészeti táblán csak a felső sort látta tisztán.

Könnyen megszokta korlátait, ugyanúgy videojátékozott, biciklizett és focizott, mint a többi gyerek. Körülbelül 10 évig viszonylag stabil volt az állapota. Az orvosok tanácstalanok voltak. Vizsgálatok végeláthatatlan sora, műtétek, gyógyszerek tartották benne és szüleiben a lelket, hogy rosszabb már nem lesz, sőt a csodában is bíztak:

Azt reméltük, hogy egyszer megtalálják végre a betegség okát, és akkor egy operációval még javulhat is a helyzetem.

Középiskolás, 16 éves volt, amikor teljesen megvakult.

Írni kezdett egy kis novellát, gyakorlatilag eközben tanult meg vakon gépelni. Nem tagadja, nyomasztó időszak volt a látása elvesztése utáni első év.

Tinédzserként a fehér bottól ódzkodott leginkább:

Ma már tudja, semmi szégyellnivalója nincs. Akadályokkal teli pályán is élen végez.

Három magyar és két külföldi egyetem közül választhatott. Felvételi pontszáma elég volt odahaza a BME-re, az ELTE-re és a DOTE-ra, külföldön meg két angliai egyetemre. Az ELTE volt a nagy álma, Dávid Gyula előadásaira különösen vágyott. De úgy érezte, Budapesten jogi, informatikai és gyógypedagógiai karon nem gond egy látássérült diák, természettudományos területeken viszont nincsenek felkészülve az oktatására.

A biztonság kedvéért azért a magyarországi egyetemre is beiratkozott és halasztással indított. Egy éve volt, hogy eldöntse, tud-e önállóan létezni külföldön.

Két bőrönddel, szülei kíséretében érkezett Angliába:

Alig landolt a repülőnk, elkezdődött a felkészítésem az egyetemtől kirendelt, közlekedést segítő szakemberrel, hogyan jutok majd be minden nap előadásokra. Egy hetem volt kezdésig.

A szülei is hazautaztak pár nap múlva, de nem érezte magát csöppet sem elveszettnek, hamar talált barátokat, akik segítették mindenben. Időt azonban senki nem tud neki adni.

Nekem minden tovább tart és ez sokszor az alvás rovására megy. Tudományos szöveg olvasása akár négyszer annyi időbe is telik nekem, mint egy látónak. Aztán számítógépes párhuzamos munkák is lassúak, a keresésnél is nekem minden felajánlott lehetőséget olvastatnom kell a géppel, míg egy látó csak rápillant a listára és csak azt nyitja meg, amire szüksége van