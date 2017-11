Vészhelyzeti csapat fog segíteni az ásatásokba belefulladó múzeumokon

A magáncégeket kizárja az új törvényjavaslat a régészeti feltárásokból, a megyei múzeumok kapacitása azonban korlátos. Ezen is segítenek egy 70 fős elitalakulattal.

Nemrég írtunk róla mi is, hogy mi készül a kormány boszorkánykonyhájában: az örökségvédelmi törvényt akarják átszabni úgy, hogy végleg kizárnák a privát cégeket a nagy állami beruházások régészeti feltárásaiból. A már év elején is átfazonírozott rendszer is alig tette lehetővé a magánvállalkozások bekapcsolódását az olyan nagy építkezések régészeti munkáiba, mint például az autópálya-építések, de most ki is mondja egy módosító salátacsomag: a feltárásokban csak állami múzeumok vehetnek részt.

Azt már kifejtettük, ez miért problémás és miért van benne a pakliban, hogy a rendszer bedől, de most végre a Miniszterelnökség is reagált a megkeresésünkre (a parlament honlapja szerint a tárca a benyújtó, ami nem meglepő, ide tartozik a kulturális örökségért felelős államtitkárság is). A következővel kezdődik a válaszuk:

Az örökségvédelmi törvény jelenlegi módosítása egyértelművé teszi, hogy a régészeti feladatok ellátása közfeladat, s mint ilyen, ellátása a közintézmények feladatkörébe tartozik. Az eredményes feladatellátást az biztosítja – megszüntetve a korábbi évek gyakorlatát –, hogy közintézmények végzik a feltárás szakfeladatait, annak elejétől a végéig.

Azt írják továbbá, ha kapacitáshiány lép fel, bevonhatók lesznek a szabad kapcitással rendelkező, feltárásra jogosult intézmények. Ezért a Magyar Nemzeti Múzeum stratégiája alapján létrehoznak (valószínűleg a Múzeum szervezeti keretein belül) egy 70 fős csapatot, ami az ilyen nagyberuházások feltárásait támogatja majd.

Ők lesznek a kvázi bajelhárítók, akik kapacitáshiány esetén bevonhatók lesznek a munkákba.

Bürokráciacsökkentő hatás is lesz (ez ugye Lázár János nagy projektje): mivel eltörlik a cégek akkreditációs rendszerét, megszűnik egy hatósági eljárás, csökken a közbeszerzések száma, jobb lesz mindenkinek.

Korábban azt az információt kapta lapunk, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság fenntartásokat jelzett a tavaly év végén elfogadott kormányhatározattal kapcsolatban, amit fent említettünk. A Miniszterelnökségnek azonban a bizottság nem jelezte fenntartását – közölte a tárca a 24.hu-val. A feltárás ugyanis közfeladat, a cégek pedig a járulékos tevékenységekbe vonhatók csak be, ezért versenyjogi korlátozás nem merült fel. A tárca végül közölte, várható a jövőben az örökségvédelmi törvény lecserélése:

Az örökségvédelmi törvény 2001. óta több alkalommal változott az aktuális kihívásokhoz igazodva, átfogó megújítása a jövő feladatai közé tartozik.

