Orbán Viktor barátja is érintett a legújabb offshore-botrányban

Sőt, előkerült az OTP, az MKB és az Eximbank is.

Amint arról a 24.hu-n is beszámoltunk, másfél évvel a Panama-iratok ügyének kirobbanása után újabb offshore-botrányt derítettek fel újságírók. A Paradise-iratok (Paradise Papers) nevű adatbázis a Nagy-Britanniához tartozó Bermuda szigetcsoporton bejegyzett Appleby ügyvédi irodától és a szingapúri székhelyű Asiaciti Trust vagyonkezelő társaságtól tartalmaz iratokat, és szerepel benne 19, adóparadicsomként számon tartott ország és terület cégnyilvántartása. Az érintettek között ott van Rex Tillerson amerikai külügyminiszter és Bono, a U2 énekese is.

A Direkt36 azonban magyar neveket is talált a 13,4 millió dokumentum között, amelyet világszerte 96 szerkesztőség 400 újságírója dolgozott fel egy év alatt. Fény derült például az Orbán Viktorral jó barátságot ápoló Nagy István svájci nagykövet a német Thyssen-Bornemisza családhoz való kötődésére. E szerint Nagy a 2000-es években az egykori nemesek és iparmágnások leszármazottaiból álló család vagyonát kezelő számos cég egyikének, a Fragonard Limited nevű brit Virgin-szigeteki társaság igazgatója. A Fragonard 2008-ban az Appleby Kajmán-szigeteki cégének segítségével létrehozott egy bizalmi vagyonkezelőt (trustot) és ugyan Nagy ekkor még nem volt svájci nagykövet (2013-ban lett az), genfi tiszteletbeli konzul viszont igen.

Egy további magyar szál a Paradise-iratokban az OTP-hez és az MKB-hez vezet. A két bank 2014-ben egy ügyvédi irodán keresztül az Applebytől kért – egy ügyvédi irodán keresztül – jogi és pénzügyi tanácsokat egy Seychelle-szigeteki projekttel kapcsolatban, amelynek során három cégnek adtak hitelt: a Polus Investment Limitednek, a Polus Management Limitednek, Luxury Resorts Travel Agency Limitednek. Az iratokból nem derül ki, hogy milyen projektről van szó, de a Direkt36 Demján Sándor honlapján talált egy, a Polus Investmentshez kötődő luxusüdülő-beruházást. A Granit Polus Group meg is erősítette, hogy valóban erre adott hitelt az MKB és az OTP, de már kiszálltak a beruházásból.

Andy Vajna neve két, az 1980-as évek végétől, 1990-es évek elejétől működő két, arubai cégben merült fel. A Twinfalls Corporationt és a Twinfalls Corporation II-t 2004-ben szüntették meg. A cégek tevékenysége között szerepel a filmek gyártása és forgalmazása, Vajna cégtársa Mario Kassar volt, kettejük egykori közös cége, a Carolco készítette többek között a Rambót és a Terminátor 2.-t. Vajna és Kassar ellen a két arubai cég fennállása alatt nyomozást folytatott az amerikai adóhivatal és az FBI, mert akkor sajtóbeszámolók szerint 110 millió dollárnyi adótartozásuk volt. Végül nem marasztalták el őket, de a tartozás egy részét befizették.

Az Eximbank megbízásából a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda kereste meg az Applebyt, hogy segítséget kérjen egy magyar gázturbina gyártó cég finanszírozásához. Az nem derül ki, hogy milyen cégről van szó és az sem, hogy milyen közreműködést vártak el az Applebytől, az Eximbank pedig titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem válaszolt a kérdésekre.

Az iratok feltárásában részt vett a Soros György alapítványa, az Open Society Foundation által támogatott nemzetközi újságíró szervezet, az ICIJ is, akik Soros nevét is megtalálták az iratokban. Ezek szerint Soros az Appleby segítségével egy offshore cégekből álló hálózatot működtet és ennek révén érdekeltsége van egy viszontbiztosító, vagyis biztosítók számára biztosítást nyújtó cégben is.