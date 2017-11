Száz év múlva lesznek egyenlőek a nők a férfiakkal

Egy globális szervezet megvizsgálta, hogy állnak a nők a világban, és elég felemásan. Ruanda erőn felül teljesít.

Jövőre stadionokba is bemehetnek a nők Szaúd-Arábiában

Elég lehangoló jelentést tett közzé a Világgazdasági Fórum (WEF) arról, hogyan záródik a világon a nemek közti egyenlőtlenségek ollója. Hát nem túl bíztatóan: 2006 óta mérik ezt, és most először inkább nyílt az olló, mint csukódott volna – írja a BBC News.

A jelentés 144 országot vizsgált meg a gazdasági lehetőségek, oktatás, politikai részvétel és egészségügy terén. Elmondható, hogy átlagban a nők 68 százalékban juthatnak ugyanazokhoz a lehetőségekhez, mint a férfiak. A múlt évben ez a mutató még 0,3 százalékkal magasabb volt.

Tavaly még a WEF azt közölte, 86 éven belül egyenlőség lesz, de a mostani tendenciákat tekintve lesz ez 100 év is. A munkahelyeken eddig is 170 évet saccoltak, most 217-et. A politikában elég rossz még a helyzet, míg az egészég és oktatás terén kevéssé.

A nők nem feltétlen csak a nemek közti fizetési különbségek miatt keresnek kevesebbet (tehát ugyanazért a munkáért nem kapnak annyit, mint egy férfi), hanem többször végeznek nem kifizetett vagy részmunkaidős munkákat. Nagyobb arányban vannak ott az alacsonyan fizetett munkakörökben is, mert a férfiak nehezen engedik őket magasabb posztokra. E téren amúgy szomszédunk, Szlovénia teljesít a legjobban.

A jelentés szerint megérné bezárni a bérollót: csak az amerikai gazdaság hozzáadhatna a GDP-jéhez ezzel 1,75 milliárd dollárt.

A politikának jót tett az elmúlt időszak, mert Justin Trudeau kanadai és Emmanuel Macron francia kormányába is aránylag sok nő került. Donald Trump amerikai vezetésébe viszont kevés, ezen a téren csak a 96. az USA. Világszerte a képviselők 28 százaléka, a miniszterek 21 százaléka, az államfők 47 százaléka nő.

Természetesen az észak-európai államokban áll a nemi egyenlőség a legközelebb a megvalósuláshoz. Izlandon mindössze 12 százalékkal maradnak el a nők lehetőségei a férfiakétól. Utána újabb fejlett nyugatias államok jönnek, bár van néhány meghökkentő kivétel a harmadik világból. Ruanda a negyedik, Nicaragua pedig a hatodik helyen végzett. A sor végén muzulmán országok kullognak, a leghátul Szíriával, Pakisztánnal és Jemennel.

(Kiemelt kép: Thinkstock)