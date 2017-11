Trump: Elég volt!

Nem szabad megengedni, hogy az Iszlám Állam visszatérjen, vagy belépjen az országunkba, miután a Közel-Keleten és másutt is legyőztük őket!

– szögezte le Twitter-bejegyzésben szerdán Donald Trump amerikai elnök.

A politikus azután tette közzé mikroblog-bejegyzését, miután John Kelly kabinetfőnök részletes tájékoztatást adott a New York-i gázolásos támadásról, amelyben nyolcan meghaltak, tizenegyen megsérültek.

Trump bejegyzésében azt írta:

elég volt!

A politikus egyébként még a részletes tájékoztatás előtt, azonnal reagált a támadásra, szintén Twitter-bejegyzésben. Ebben „egy nagyon beteg és zavart ember támadásáról” írt.

A Fehér Ház közleményben fejezte ki együttérzését a halálos áldozatok családtagjainak és a sebesülteknek. Donald Trump a rendőröknek is köszönetet mondott, amiért megállították a gyanúsítottat és azonnali segítséget nyújtottak a támadás áldozatainak. A közleményben egyúttal bejelentették, hogy a kormány minden segítséget megad a New York-i rendőrségnek, beleértve a közös nyomozást a Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársaival.

Donald Trump kedden a késő esti órákban újabb Twitter-bejegyzésben tudatta, hogy elrendelte a belbiztonsági minisztériumnak a már előkészített szigorú határellenőrzési intézkedések azonnali életbe léptetését, az Egyesült Államokba belépő külföldi állampolgárok szigorú ellenőrzését.

A politikai korrektség remek dolog, de nem ebben az esetben

– írta az elnök.

Twitter-bejegyzést tett közzé Melania Trump is. „Megszakad a szívem New Yorkért” – írta a first lady.

