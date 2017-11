Terrorizmussal vádolják a New York-i gázolót

A letartóztatott Sayfullo Saipovon kívül egy másik üzbég férfit is keresnek.

Terrorizmussal vádolják az ügyészek Sayfullo Saipovot, aki magyar idő szerint kedden este egy teherautóval járókelők közé hajtott New Yorkban – közölte a BBC. A gázolás során nyolcan meghaltak, és 11-en súlyosan megsérültek. Saipovot a helyszínen meglőtték, majd kórházba szállították. Az ügyészek szerint a 29 éves üzbég bevándorló az Iszlám Állammal is kapcsolatban állt és támogatta őket.

Az FBI egy másik férfit is keres, a 32 éves, szintén üzbég származású Mukhammadzoir Kadirovot.

John Miller, a New York-i rendőrség helyettes vezetője szerdán elmondta, hogy Saipov hetekig tervezte a merényletet és arabul írt búcsúlevelet, amelyben az Iszlám Államot éltette. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója pedig a hatóságok nyomozása alapján arról számolt be, hogy Saipov azután kezdett el informálódni az Iszlám Államról és az radikális iszlámizmusról, hogy évekkel ezelőtt az Egyesült Államokba érkezett volna.