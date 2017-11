Helytelen viselkedésre hivatkozva lemondott a brit védelmi miniszter

Michael Fallon lehet a következő, aki belebukott egy feltételezett szexuális molesztálási ügybe.

Lemondott hivataláról Michael Fallon brit védelmi miniszter. Az erről szóló, sejtelmesen fogalmazó közleményt szerda este juttatta el a BBC-hez. A dokumentumban azt írta, hogy a múltban nem úgy viselkedett, ahogy az elvárható lett volna az Egyesült Királyság hadseregében. Hozzátette: jogosnak tartja, hogy a brit parlament komolyan veszi a viselkedésével kapcsolatban felmerült aggályokat.

Az, hogy pontosan mit tett Fallon, a közleményből nem derült ki, az Independent szerint azonban Fallon már korábban bevallotta, hogy 2002-ben többször is megfogta egy újságírónő térdét. Julie Hartley-Brewer annak idején nem nevezte meg Fallont, amikor beszámolt az esetről és a Guardian cikke szerint Brewer maga is azt mondta, hogy „senkit nem zaklatott fel az ügy”. Ugyanezen cikkben azonban arról is írnak, hogy Fallon barátai szerint a közelmúltban is lehettek hasonló esetek, amelyek közül néhányat Fallon „nem megfelelőnek” nevezett.

Theresa May brit miniszterelnöknek küldött, szerda este nyilvánosságra hozott levelében Fallon azt is írta, hogy az elmúlt napokban „számos állítás” fogalmazódott meg egyes alsóházi képviselőkkel kapcsolatban, és néhány ilyen állítás az ő korábbi magatartását is érintette. May válaszában úgy fogalmazott: értékeli, hogy Fallon kellő komolysággal kezeli a helyzetet és ezzel példát mutat másoknak.

Az Independent úgy tudja, hogy a lemondott védelmi miniszter neve benne van egy úgynevezett „piszkos aktában”, amely azoknak a konzervatív politikusoknak a nevét tartalmazza, akik szexuális értelemben véve helytelenül viselkedtek. A listán 36 név szerepel, bár a lap szerint olyanok vannak rajta, akik közös beleegyezéssel történt aktusban vettek részt.

Kiemelt kép: Europress/AFP PHOTO/Tolga AKMEN