Gázolás és lövöldözés New Yorkban

Több embert meglőttek Manhattanben kedden délután. Helyszíni jelentések szerint több biciklisen áthajtott egy jármű, egy másik szemtanú arról számolt be, hogy egy autó két embert elgázolt, majd nekiment egy iskolabusznak, és tüzet nyitott.

A New York Post két halottról ír, a New York Times viszont rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja,

hat ember meghalt

és többen megsérültek.

A New York-i rendőrség nem zárja ki, hogy terrortámadás történt.

Más szemtanúk arról számoltak be, hogy az autóban ülő férfinél két fegyver volt, majd hat lövést hallottak, és mindenki rohanni kezdett.

