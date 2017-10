Apokaliptikus jégeső volt Argentínában

Már Budapesten is havazik

Amíg itthon a Nárcisz névre hallgató ciklon miatt fáj a fejünk, Argentínában egy jóval brutálisabb jégeső okozott komoly károkat Córdoba tartományban.

En zona de La Cruz, Córdoba #Argentina la gente quedo atrapada en automóviles por la acumulación de #granizo de 1 metro !!! pic.twitter.com/eMNMulFxt2 — Met Uy Estacion bcp (@Estacion_bcp) October 27, 2017

Az Independent szerint múlt csütörtökön mindössze 15 perc alatt 1.5 méteres jég halmozódott fel a térségben, a vihar pusztításáról pedig egyre durvább felvételek látnak napvilágot.

A hatalmas mennyiségű jég miatt utakat kellett lezárni, az elakadt autókat pedig tűzoltók mentették ki a természet fogságából.

Asi quedaron algunos carros esta tarde en la ruta Ita ibate en corrientes, Argentina…. pic.twitter.com/8QTPDNb6Yr — ClimaSeveroMundial (@Monttgreen) October 9, 2017

Helyi lapok közlése szerint a viharban több ház, kocsi és fa is megrongálódott. A jégdarabok olykor a teniszlabdák nagyságát is elérték, emiatt több családot is evakuálni kellett otthonából.