Megváltoztatnák Sárosdi Lilla nyilatkozatait

Mint korábban megírtuk, a Harvey Weinstein-ügy következtében több magyar színésznő is megosztotta történetét egy őt ért zaklatásról. Sárosdi Lilla Facebook posztjában arról írt, hogy kikívánkozik belőle, hogy 20 évvel ezelőtt egy akkor színházat igazgató rendező egy kedves barátjával elvitte kocsikázni egy próba után.

Következő pillanatban egy fehér BMW-ben ültem mellettem a nagy rendező a kedves barát a volánnál, a Margit hídnál -sosem feledem a képet – oldalra nézek, látom a Parlamentet, és előttem a nagy rendező térdel a kocsiülésen letolt sliccel pici löttyedt hímtagja limbál a szemem előtt. “Puszild meg“, hallom az instrukciót.

A színésznő most a Borsnak arról beszélt, hogy mivel több magyar szakemberre is ráillik a leírása, volt olyan, aki arra kérte, hogy változtassa meg az eddigi nyilatkozatait. Az egyik neves rendező felhívta, majd közölte vele, hogy inkorrektnek tartja, és arra kérte, változtassa meg, amit eddig mondott, mert így azt gondolhatják az emberek, hogy róla van szó.

Itt van egy száz éve betokozódott rendszer, és a tekintélytisztelet, az „uram–bátyám”, a tanár úrnak mégsem merem megmondani, hogy ez meg az történt, s ha meg is mondom, nem tud megvédeni, mert maga sem autonóm ember, és persze be is kell védeni egymást. És ennek a rendszerszintű problémának véget kell vetni.

A színésznő elmondta, egykori zaklatója még ma is tanít fiatalokat.

Sárosdi Lilla nem bánta meg, hogy a történetével ekkora vihart kavart, azóta ráadásul megtudta, hogy az említett férfi más lányoknál is bepróbálkozott, most tudott meg egy hét évvel ezelőtti történetet is.

