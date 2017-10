Nem csak Hajdú Péter cégében bukkantak fel gyanútlan beregszásziak

A kárpátaljai városban látszólag komoly vállalkozói kedv jellemzi az 50-es, 60-as korosztályt.

Nincs egyedül az a beregszászi idénymunkás, aki a cégiratok szerint 55 évesen alapított egy brit céget, majd beszállt Hajdú Péter Frizbi Entertainment Kft-jébe – írja az Index.

Több, mint egy éves történet, hogy a tévés műsorvezető cége egy részét eladta a brit bejegyzésű GB-UA Entertainment Ltd-nek, amit az ukrán Leinart Valentyna képviselt, a Bors viszont nemrég megtalálta a nőt, aki nem tud arról, hogy bármilyen cége lenne.

Az Index azt írja, a kárpátaljai kisvárosban több, ötvenes-hatvanas éveiben járó ember is látszólag nemzetközi vállalkozói karrierbe fogott. Külön említik az 54 éves Yuliia Feisát, akinek nevén ugyanazon a brit címen alapítottak céget, ahová a GB-UA Entertainment Ltd-t is bejegyezték. Yiliia Feisa cége, a Solnechnaia Energia Ltd. a magyarországi Thin Film Solar, vagy Ecosolifer Zrt. résztulajdonosa lett – ennek a cégnek még a neve is per alatt áll. A társaság az állami Eximbank hiteléből megvalósítandó csornai napelemgyár tulajdonosaihoz kapcsolódik.

Yuliia Feisának vélhetően házastársa a 63 éves Feisa Mykola, aki szintén érdekelt magyar cégekben. Olyan vállalkozásokba lépett be, mint a hamarosan csődbe ment Kunarep Gabonakereskedelmi Kft., vagy a Cart-Limpex Kft., amelyet kényszertörölni kellett. A Pizza Monkey nevű cégbe egy szintén beregszászi nővel, Kish Anitával együtt szállt be.

A portál szerint elvileg nem mentesíti az elődöket, ha „kamu cégvezetőket” neveznek ki, de jelentősen át tudják tolni a felelősséget, ami előnyös lehet, ha például tartozások vannak, osztozni kell valamilyen vagyonelemen, vagy nem megfelelően használta fel a cég az elnyert uniós forrásokat. Azt elképzelhetőnek tartják, hogy a személyes adatokat és aláírásokat egy beregszászi kötődésű ember szerezhette meg és visszaélt azokkal, az pedig érdekes kérdés, hogy kik voltak azok az ügyvédek, akik ellenőrizték az adásvételek során a személyazonosságokat.